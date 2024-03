Vela: Global Solo Challenge, Mura è terzo in vista del traguardo

Andrea Mura è uno dei sette velisti ancora in gara al giro del mondo in solitaria della Global Solo Challenge, dopo che su 16 partecipanti iniziali in nove sono stati costretti al ritiro per diversi problemi. Mura e la sua Vento di Sardegna saranno i terzi a tagliare il traguardo in Spagna dopo Philippe Delamare e Cole Brauer.

Lo skipper cagliaritano dovrebbe concludere la sua gara domenica prossima, anticipando di qualche giorno Riccardo Tosetto su Obportus, e pronti entrambi a diventare il quinto e il sesto italiano ad aver circumnavigato il globo senza soste. Dai social lo stesso Mura avverte: mancano 515 miglia alla meta."Coruna aspettaci - spiega il navigatore in un video - stiamo concludendo questa splendida cavalcata".

Mura, 59 anni, già protagonista in Coppa America a bordo del Moro di Venezia e primo italiano a vincere la leggendaria regata in solitaria Route du Rhum, ha salutato Cagliari lo scorso 14 ottobre per fare rotta in Galizia. Da lì è iniziata il 18 novembre la Global Solo Challenge, il giro del mondo in solitaria, senza scali e senza assistenza. Il percorso prevedeva 26.000 miglia nautiche intorno al mondo con rotta verso Est passando per i tre grandi capi, Capo di Buona Speranza, Capo Leeuwin e Capo Horn. Quattro i mesi di navigazione, ora il ritorno in Spagna.

