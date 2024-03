Vela, al via la seconda edizione della Cagliari-Monaco

Via alla seconda edizione della Cagliari-Monaco, regata di vela d'altura organizzata dalla Lega Navale Italiana sezione di Cagliari, dallo Yacht Club Porto Rotondo, e dallo Yacht Club de Monaco. Il villaggio di regata sarà al Portus Karalis, in via Roma: da venerdì 19 aprile sarà possibile ammirare le barche ormeggiate e i visitatori potranno partecipare agli eventi organizzati per celebrare la seconda edizione di questa prestigiosa regata. La partenza è prevista per sabato 20 aprile davanti alla passeggiata di Sant'Elia.

Il tempo massimo di arrivo è previsto per il 24 aprile a Montecarlo: le barche saranno ospitate fino al 25 aprile allo Yacht Club de Monaco. Le imbarcazioni già iscritte in queste prime settimane sono circa una dozzina, con equipaggi formati da velisti sardi, italiani e stranieri. A caratterizzare l'edizione del 2024 sarà la possibilità per gli skipper di decidere il percorso dopo aver attraversato il "cancello naturale" di Porto Rotondo. Dopo aver lasciato Cagliari, le barche veleggeranno lungo la costa est della Sardegna, raggiunte le acque antistanti l'isola di Soffi in notturna, a bordo di ciascuna imbarcazione si deciderà per la miglior rotta e la miglior distanza.

Gli equipaggi decideranno se proseguire lungo la costa est o lungo la costa ovest della Corsica. In questo caso sarà effettuato un passaggio attraverso le Bocche di Bonifacio fino a raggiungere il Principato di Monaco, dopo aver terminato la traversata nell'ultimo tratto di mare aperto, all'interno del Santuario dei Cetacei. La prima edizione è stata vinta da Botta Dritta.



