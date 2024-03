Piano Questura Cagliari per ridurre attese per il passaporto

Una 'terapia d'urto', così come l'ha definita la questora Rossana Lavezzaro, per risolvere il problema dei tempi di rilascio dei passaporti. E' quanto ha avviato la Questura del capoluogo aumentando il personale al lavoro nell'ufficio passaporti, il numero degli appuntamenti e adesso pianificando un click day per prenotare l'appuntamento.

Inoltre, dalla prossima settimana partirà anche a Cagliari l'Agenda prioritaria per le prenotazioni. Le novità sono state illustrate proprio dalla questora Lavezzaro. "E' un tema su cui andava concentrata la nostra attenzione - ha evidenziato - quindi abbiamo avviato una serie di iniziative". In particolare la Questura ha rilevato un aumento sia degli appuntamenti presi sia del rilascio dei passaporti passando dai 12mila all'anno ai 35mila del 2023. Un numero che ha allungato le liste di attesa degli appuntamenti filtrate attraverso l'agenda online. La Questura ha comunque garantito le urgenze che si presentavano e che venivano segnalate dai cittadini attraverso un indirizzo pec specifico.

Grazie all'aumento di personale le prenotazioni che prima si potevano fare solo per novembre sono state anticipate a luglio.

Sono stati aggiunti circa 11mila posti in più di prenotazione nell'agenda online fino a dicembre; sono stati incrementati a 75 gli appuntamenti pomeridiani con uffici aperti martedì e mercoledì dalle 15 alle 19. La Questura ha previsto per il prossimo sabato 23 marzo, dalle 9 alle 18, una giornata straordinaria di apertura al pubblico, che consentirà di ricevere sino a 400 istanze di rilascio del passaporto. I cittadini dovranno preliminarmente prenotare da lunedì 18 il proprio appuntamento sull'agenda passaporto online. A tutto questo si aggiunge da martedì la decisione presa dal Dipartimento di avviare dal prossimo 19 marzo il progetto nazionale dell'Agenda prioritaria, che consentirà di gestire le urgenze: online si troverà un percorso che consentirà a chi non trova posto e ha urgenza di partire entro 30 giorni di anticipare l'appuntamento. Nel caso in cui nemmeno così si riesca a prenotare, un'altra procedura con autocertificazione consentirà di prenotare.

Aumentati anche gli appuntamenti per il rilascio passaporti nei Commissariati di Quartu, Iglesias e Carbonia.



