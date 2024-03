Orti urbani e lotta a sprechi alimentari nel Piano del cibo

Prodotti locali di qualità, alimentazione sana e lotta allo spreco alimentare. Sono i punti chiave del Piano del cibo promosso dalla Città metropolitana di Cagliari e presentato oggi nella sala polifunzionale del Parco di Monte Claro. Trenta i progetti inseriti nel programma. Tra questi Ortiamo, per la realizzazione di orti urbani in aree da riqualificare, Nonni in pasta, laboratori di cucina tradizionale sarda nelle scuole primarie, e il Food Summer Camp, campo estivo per bambini sul tema del cibo e dell'attività fisica.

Moving Veg Corner, invece, prevede aree dedicate alla frutta e alla verdura fresca nelle spiagge o nei parchi, per incentivare il consumo di cibi salutari durante l'attività sportiva. Cibo e attenzione alla lotta agli sprechi con l'Hub logistico solidale: i prodotti alimentari in eccedenza possono diventare pasti per le mense dei poveri.

Tra gli otti progetti legati alla valorizzazione dei prodotti territoriali c'è anche la creazione di una Cittadella del cibo con la riorganizzazione dei mercati civici, a partire dal mercato di San Benedetto: non solo luoghi di vendita ma anche di educazione al cibo e inclusione. C'è poi un piano per la Promozione dei prodotti locali nel turismo crocieristico con l'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna che ha illustrato il suo progetto del banco alimentare attivato in collaborazione con Costa Crociere.

"Il Piano del cibo - ha spiegato il sindaco metropolitano Paolo Truzzu - intende diventare uno strumento operativo di riferimento per definire, in sinergia con le aziende e con tutti i portatori di interesse del territorio, le strategie e le azioni da sviluppare nel settore agroalimentare in ambito metropolitano. Vogliamo creare le basi per sviluppare progetti condivisi con tutti gli operatori del settore che consentano alla filiera del cibo di crescere e innovarsi. La gestione degli sprechi alimentari, in particolare, è una delle priorità del Piano".



