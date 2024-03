Mafia, al liceo Fois di Cagliari il giardino della legalità

Inaugurato il giardino della legalità in memoria delle vittime innocenti delle mafie al liceo artistico e musicale "Foiso Fois" di Cagliari. Piantati dieci ulivi con le opere dell'artista Mauro Rizzo per ricordare Emanuela Loi, Bonifacio Tilocca, Don Graziano Muntoni e altre vittime delle mafie.

L'iniziativa, fortemente voluta dalla dirigente scolastica, la professoressa Nicoletta Rossi, e della referenti di sede professoresse Vincenza Tabacco e Barbara Ardau è stata organizzata dai docenti, dagli studenti dell'istituto, insieme all'associazione Libera, alla presenza del referente regionale Giampiero Farru in vista della XXIX Giornata della Memoria e dell'Impegno per ricordare le vittime innocenti di tutte le mafie, che si celebra il 21 marzo. Le piante saranno collocate dagli studenti e sotto ogni arbusto è stata collocata una "Tavola della Legge" realizzata dal professor Mauro Rizzo con il nome di una delle vittime innocenti delle mafie.

"Questo fatto è molto simbolico - spiegano i promotori dell'iniziativa - perché nel tempo il legno verrà assorbito dalla terra e questa decomposizione alchemica servirà per raccontare una sorta di circolarità". Così le tavole della legge daranno nutrimento alle piante dedicate alle vittime innocenti delle mafie. Hanno portato avanti il progetto diversi docenti tra i quali Stefano Zorco e Gian Luigi Pittau: "L'obiettivo - spiegano - è quello di sensibilizzare le giovani generazioni sui temi della legalità e sui problemi connessi al ricordo delle vittime innocenti della mafia, alcune classi del nostro istituto lo scorso anno scolastico, anche all'interno della materia "educazione civica" hanno svolto un percorso di legalità e di conoscenza delle vittime innocenti delle mafie. In Sardegna ci sono oltre 200 beni sequestrati alla malavita e spesso assegnati ad associazioni di volontariato".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA