Lo street artist Moses Concas su Rai Isoradio con Pamela D'Amico

Lo street artist sardo Moses Concas sarà il protagonista della nuova puntata di "Pamela viaggia in latin", il programma di Rai Isoradio dedicato al mondo latino-americano e iberico condotto da Pamela D'Amico.

Appuntamento nella notte tra sabato 16 e domenica 17 marzo, a partire dalle ore 00.30, sulle frequenze di Rai Isoradio (FM 103.3, sul DAB e anche su RaiPlay Sound).

Pamela D'Amico intervista l'artista e musicista che vinse "Italia's Got Talent" nel 2016 unendo armonica e beatbox continua a portare la Sardegna e l'Italia nel mondo.

Moses Concas, classe 1988, fin dall'infanzia ha mostrato particolare interesse per il mondo della musica e delle arti, arrivando ad abbracciare l'universo del rap e della beatbox.

Guidato dall'amore per queste espressioni musicali ha iniziato a scrivere versi e battute e a far emergere il suo stile personale. Da allora non ha mai smesso di sperimentare, comporre e improvvisare con un'ampia gamma di strumenti, ma è stato solo dopo i ventidue anni che ha scoperto la passione per l'armonica.

È con questo spirito che Moses Concas inizia a sperimentare e a condividere la propria musica nelle strade, liberando la propria anima artistica. Grazie al duro lavoro si è guadagnato notorietà e fama diffondendo la propria musica in giro per il mondo, in diverse città e continenti, fra cui Dubai, Las Vegas, Cina, Indonesia, Egitto, Germania e Porto Rico.

Moses è molto attivo fra Italia e Inghilterra, nazioni in cui è presente con numerosi festival, eventi e concerti. Nel 2016 ha vinto "Italia's Got Talent". Ha pubblicato diversi album ed EP.





