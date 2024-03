Camera Commercio Cagliari-Oristano rilascerà certificati origine

La Camera di commercio di Cagliari-Oristano ha ottenuto il riconoscimento della Federazione internazionale delle Camere di commercio (ICC/WCF) che attesta la conformità delle procedure camerali di rilascio dei certificati di origine ai più rigorosi standard internazionali. Il certificato di origine è un documento, rilasciato dalla Camera di commercio territorialmente competente, che attesta l'origine (non preferenziale) della merce e che accompagna i prodotti esportati in via definitiva.

"E' un riconoscimento importante - commenta il segretario generale, Cristiano Erriu -, che ci riempie di orgoglio.

Conferma la serietà e l'alta professionalità del nostro personale, che opera quotidianamente, con spirito di servizio e senso del dovere, nell'interesse delle imprese. Negli anni, come Camera di Cagliari e Oristano, ci siamo puntualmente aggiornati e adeguati alle diverse riforme delle procedure, risultando all'avanguardia. E questo è confermato oggi dalla Federazione delle Camere di Commercio".

L'accreditamento dà alla Camera la possibilità di utilizzare il marchio internazionale di qualità del certificato di origine.





