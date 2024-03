Calcio: Cagliari a Monza senza gli infortunati Mina e Gaetano

Due assenze pesanti per il Cagliari che domani va a Monza a giocarsi un pezzo di salvezza: restano a casa Mina e Gaetano, proprio i due acquisti di gennaio che hanno contribuito a cambiare il volto della squadra.

Il difensore colombiano si era fermato ieri una decina di minuti dopo l'avvio della seduta a porte aperte alla Domus per un indurimento al polpaccio sinistro. Oggi è rimasto a riposo precauzionale perché il fastidio era ancora presente. Quindi la decisione di non inserirlo nella lista dei convocati. A questo punto è in preallarme Wieteska.

Anche Gaetano salterà Monza-Cagliari: il trequartista ex Napoli ha continuato anche oggi con l'allenamento personalizzato. Ma non ci sono le condizioni per scendere in campo sabato pomeriggio al Brianteo. Due giocatori in lizza per la sua sostituzione: Viola e Shomurodov. Torna, invece, tra i convocati il centrocampista Sulemana.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA