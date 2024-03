"Teatro Senza Quartiere" parte con omaggio a Gabriella Ferri

Parole, note, storie con il "Teatro Senza Quartiere". Riparte la stagione al TsE di via Quintino Sella, nel quartiere di Is Mirrionis a Cagliari, organizzata dal Teatro del Segno, con la direzione artistica di Stefano Ledda.

Sono cinque i titoli in cartellone dal 23 marzo al 18 maggio.

Si parte con "Gabriella Sempre" di OfficinAcustica per un omaggio a Gabriella Ferri a vent'anni dalla scomparsa dell'amata cantante e attrice romana, per proseguire (6 e 7 aprile) con "Spogliarello" di Dino Buzzati con scene, costumi e regia di Marco Nateri, e ancora "Perdifiato" di e con Michele Vargiu (20 aprile) sulla figura di Alfonsina Strada, prima e unica donna a correre il Giro d'Italia, "Why Clitemnestra, why?" de L'Effimero Meraviglioso, con Miana Merisi, da "Fuochi" di Marguerite Yourcenar (4 maggio) e infine "Sotto Voce", originale spettacolo-concerto di e con Rossella Faa (18 maggio) per un'antologia di canzoni d'amore.

"Uno sguardo sull'universo femminile attraverso le storie emblematiche, vere o inventate, di eroine antiche e moderne - sottolinea Stefano Ledda - dall'indimenticabile Gabriella Ferri a Alfonsina Strada, una pioniera della parità nello sport, accanto a figure del mito come Clitennestra, sposa e assassina 'per amore' del re Agamennone e creature terrene come la Velia di Buzzati, affascinante e spregiudicata mantenuta di lusso, fino al diario sentimentale di una donna alle prese con i capricci del cuore un'occasione per esplorare le diverse sfaccettature dell'animo femminile ma anche, indirettamente, la condizione e il ruolo della donna nella società, tra retaggi patriarcali, discriminazioni e pregiudizi".

In programma dal 18 al 22 marzo anche "Gap", lo spettacolo del Teatro del Segno scritto, diretto e interpretato dallo stesso Stefano Ledda, tra matinée per le scuole e una replica serale il 22 nell'ambito del progetto "Sardegna 2023-2024 - Rovinarsi è un Gioco" contro la diffusione del gioco d'azzardo patologico.

A giugno, inoltre, riparte Teatro e Marmellata, la rassegna dedicata ai più piccoli con un'anticipazione a maggio con "Mommoti", dal libro di Teresa Porcella sulle creature fantastiche della Sardegna.



