Oltre 60 equipaggi in gara al Rally Sulcis iglesiente

Oltre sessanta equipaggi in gara sabato e domenica nella seconda edizione del Rally Sulcis Iglesiente. Cinquantacinque vetture saranno ai nastri di partenza, più le sette della corsa storica. Quindici le presenze femminili, tutte navigatrici. Il 2º Rally Sulcis Iglesiente sarà gara d'apertura della Coppa Rally di Zona 10 Aci Sport e del Campionato Regionale Delegazione Sardegna Aci Sport, nonché round dei trofei Pirelli Accademia Crz, R-Italian Trophy e Michelin Trophy Italia.

La corsa aprirà il Campionato Regionale Delegazione Sardegna Aci Sport. In programma dieci speciali su asfalto (440,28 km totali, 72,50 cronometrati) che coinvolgeranno 12 comuni: Iglesias, Carbonia, Buggerru, Fluminimaggiore, Narcao, Nuxis, Perdaxius, San Giovanni Suergiu, Santadi, Sant'Antioco, Tratalias e Villaperuccio. Sabato partenza da Iglesias (ore 15) e doppi passaggi sulle speciali "Portixeddu" e "Fluminimaggiore-Iglesias" con parco assistenza a Iglesias.

Domenica tappe al parco assistenza di Carbonia, controllo a timbro a Villaperuccio, riordino a San Giovanni Suergiu e le prove "Nuxis-Santadi", "Perdaxius" e "Coequaddus", da ripetere due volte prima dell'arrivo a Iglesias alle 16. Dodici le vetture della classe R5/Rally2: ci sono anche i vincitori e gli altri due equipaggi che salirono sul podio nella prima edizione.

Otto le vetture in gara nella Rally4, tutte Peugeot 208. Le Renault Clio saranno protagoniste anche nella Rally5.



