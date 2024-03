Intelligenza artificiale e sicurezza, progetto Ateneo Cagliari

L'Università degli Studi di Cagliari si unisce al progetto "Sec4Al4Sec - Cybersecurity for AI-Augmented Systems" con il suo team di specialisti del PRA Lab del dipartimento di Ingegneria elettrica ed elettronica.

Si tratta di un progetto che crea tecnologie all'avanguardia usando sistemi di sicurezza basati sull'Intelligenza artificiale, sfruttando e migliorando la sua sicurezza.

Avviato il 9 novembre scorso a Milano, il progetto ha una durata di tre anni, al termine dei quali si avranno dei parametri significativi volti ad essere utilizzati all'interno della comunità di ricerca sul software sicuro.

Il PRA Lab, guidato da Battista Biggio e da Maura Pintor, sarà responsabile di testare la robustezza dei modelli di intelligenza artificiale guidando un processo di identificazione, classificazione e analisi delle potenziali minacce verso applicazioni e servizi.

La recente introduzione dell'IA e nella vita quotidiana ha portato tanti benefici quanti rischi e complessità. Per questo il progetto Sec4AI4Sec si propone di sviluppare tecniche avanzate di test e assicurazione basate sulla sicurezza per sistemi potenziati dall'Intelligenza Artificiale, consentendo l'uso di sistemi intelligenti e automatizzati volti al risparmio dei costi di sviluppo e migliorare la qualità dei software.

Il consorzio è coordinato dall'Università di Trento, che conta su un team d'eccellenza con 12 partner provenienti da Italia, Germania, Francia, Ungheria, Paesi Bassi e Svizzera, di cui fanno parte istituti accademici e Piccole e Medie Imprese.





