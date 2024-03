Calcio: Cagliari; allarme Mina, Gaetano sempre in forse

Gaetano ancora in forse per il Cagliari che si prepara per la gara di sabato a Monza. Ma anche Mina ha interrotto dopo una ventina di minuti l'allenamento alla Domus davanti agli oltre tremila tifosi che hanno occupato la curva Nord.

Il difensore colombiano, dopo aver parlato con il medico sociale Marco Scorcu, si è avviato verso gli spogliatoi con una fasciatura al polpaccio. Per lui un leggero fastidio (indurimento): domani le ultime valutazioni in vista dell'utilizzo al centro della difesa contro il Monza. Qualche speranza per Gaetano: il giocatore ha lavorato questo pomeriggio con il preparatore mostrando notevoli progressi. Domani il verdetto sulla possibile partecipazione dell'ex Napoli alla trasferta. Tutto ok, invece, per Sulemana, regolarmente in gruppo.

Dalla curva cori di incoraggiamento alla squadra e esultanza stile partita vera quando Lapadula è andato in gol proprio davanti alla Nord. Alla fine della seduta la squadra ha salutato e ringraziato i tifosi.

Intanto sale la febbre per la sfida di sabato: sono circa tremila i tifosi sardi, provenienti soprattutto dal nord Italia, che accompagneranno la squadra di Ranieri al Brianteo.



