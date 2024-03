Irregolarità a bordo, fermati due mercantili a Cagliari

Due navi mercantili sono state fermate in porto a Cagliari per irregolarità che mettevano a rischio la sicurezza della navigazione.

Le carenze sono state riscontrate durante i consueti controlli del personale della Capitaneria di porto di Cagliari del Nucleo Port State Control.

"Considerato il numero deficienze riscontrate tali da pregiudicare la sicurezza della navigazione, la salvaguardia dell'ambiente marino, nonché la tutela dei lavoratori, entrambe le unità sono state sottoposte a fermo - spiegano dalla Guardia costiera - verrà loro consentito di riprendere la navigazione solo dopo il completo ripristino delle condizioni di sicurezza".

A una delle due navi mercantili, battente bandiera finlandese, gli ispettori hanno contestato anche il mancato rispetto della normativa comunitaria in materia di riciclaggio delle navi e la corretta gestione di materiali pericolosi.

Per la società proprietaria è scattata una multa di 1.600 euro.



