Cavi sottomarini Google a Golfo Aranci, l'Isola al top

I collegamenti con i cavi sottomarini che passano da Golfo Aranci rendono la Sardegna all'avanguardia in tutto il Mediterraneo.

Grazie ai cavi di Google, che arrivano nella cittadina costiera gallurese, e al nuovo data center di Siportal a Olbia, l'Isola può vantare oggi una rete potentissima con straordinari benefici alla popolazione e ancora di più, al sistema produttivo.

I collegamenti non passano nel Mar Rosso, come invece il 90% del traffico della rete internet fra Europa e Asia, ma arrivano direttamente in Sardegna grazie ai progetti Blue o Bluemed, evitando turbolenze legate alle questioni geopolitiche.

Blue è il cavo sottomarino per la banda ultra larga reso operativo nel 2023 da Sparkle del gruppo Tim, Omantel e Google.

Il cavo, lungo 4.700 chilometri, parte da Aqaba in Giordania e, attraversando il Mediterraneo, arriva a Genova.

In questo fondamentale network è inserita la Sardegna, con l'hub di Golfo Aranci. Ad anticiparlo è stato il Cipnes Gallura che nell'inverno del 2023 ha fatto sì che i cavi del progetto Blue siano arrivati a Cala Spada, vicino al centro abitato del comune gallurese.

Ad essere fortemente interessati a questi collegamenti sono i colossi di internet, come Google e Meta con i suoi Facebook, Instagram e WhatsApp, che hanno necessità di avere più banda per i loro servizi.

Per questo, da anni, hanno scelto di realizzare dei cavi sottomarini in tutto il mondo: Google è coinvolta in 29 progetti, Meta in 15. Con l'obiettivo di avere la garanzia di un canale sempre libero in cui far passare i dati. E dalla fine del 2025 anche la città di Olbia avrà un altro collegamento sottomarino per internet: quello di Unitirreno Cable, che unisce la Sicilia alla Liguria.



