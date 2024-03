Todde, 'ripartire da chi non vota per battere destra e Meloni'

"Cinquanta per cento di astenuti in Italia, ripartiamo da loro per sconfiggere destra e Meloni".

Così Alessandra Todde, presidente in pectore della Regione Sardegna, dopo il risultato dell'Abruzzo in cui si è spesa in prima persona a supporto del candidato di centrosinistra e M5s Luciano D'Amico. "Per battere la destra di Giorgia Meloni, il nostro lavoro deve ripartire da quel 50% di italiani delusi, rassegnati, che non votano e non credono più nella politica".





