Terna: nuove linee in cavo interrato ad Alghero e Putifigari

Con l'avvio da parte del ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica dell'iter autorizzativo per due nuovi collegamenti in cavo interrato in provincia di Sassari, Terna pubblica l'avviso con le particelle delle aree potenzialmente interessate dall'intervento che ricadono nei comuni di Alghero e Putifigari.

Il progetto, per cui la società guidata da Giuseppina Di Foggia investirà circa 45 milioni di euro, prevede la connessione della nuova cabina primaria "Alghero Sud", di proprietà del distributore locale, all'esistente linea a 150 kV "Padria-Alghero" attraverso la realizzazione di due cavi interrati lunghi complessivamente circa 20 km. La nuova infrastruttura permetterà la demolizione di circa 4 km di linee aeree esistenti, per un totale di 8 sostegni che oggi attraversano i comuni coinvolti.

L'intervento consentirà di incrementare la resistenza del sistema elettrico verso eventi climatici estremi e l'affidabilità della rete locale grazie alla realizzazione di nuove vie di alimentazione, riducendo contestualmente l'impatto ambientale delle infrastrutture sul territorio.

Sarà possibile prendere visione della documentazione progettuale presso gli uffici del Mase, della Regione e dei due comuni e presentare, entro 30 giorni dalla pubblicazione, eventuali osservazioni scritte.

Terna, con circa 200 persone quotidianamente impegnate nello sviluppo e nella manutenzione della rete elettrica regionale, gestisce in Sardegna oltre 4.400 km di linee in alta e altissima tensione e 29 stazioni elettriche.



