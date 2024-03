Si finge medico per lavorare in struttura per anziani, arrestata

Era in procinto di farsi assumere in una struttura per anziani nel Sulcis (provincia del Sud Sardegna), sostenendo di essere laureata in medicina e consegnando documenti e certificazioni. In realtà non aveva alcun titolo.

Lo hanno scoperto i carabinieri della stazione di Nuxis e della compagnia di Carbonia che hanno arrestato una 42enne di Cagliari, già nota alle forze dell'ordine, per reati come possesso di documenti falsi, sostituzione di persona e tentato esercizio della professione sanitari.

L'arresto è stato convalidato e alla donna è stato concesso l'obbligo di dimora nel Comune di residenza. Le indagini dei militari dell'Arma sono partite alcune settimane grazie alla segnalazione fatta dai dirigenti sanitari della struttura che non erano del tutto convinti dell'autenticità della documentazione fornita dalla 42enne per essere assunta.

"Da poco - spiegano i carabinieri - era in affiancamento ad altri medici nella residenza per anziani per essere assunta e, nei panni di medico, presenziava alle visite quotidiane agli anziani pazienti e prendeva visione di tutte le procedure della struttura".

La 42enne sosteneva di essere laureata in medicina e aveva presentato anche i documenti, dalla carta di identità ai titoli di studio, che dalle verifiche effettuate dall'Arma sono risultati fasulli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA