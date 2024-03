La lista 'Uniti per Alessandra Todde' diventa progetto politico

L'esperienza di 'Uniti per Alessandra Todde' non si esaurisce con la lista elettorale che diventa ora un progetto politico destinato alla costruzione di un "movimento saldamente radicato nei territori, con l'obiettivo di promuovere e favorire quelle dinamiche tipiche di una politica fatta dal basso, dall'ascolto e dal confronto, per riportare nelle istituzioni le istanze reali della comunità sarda". L'ha deciso l'assemblea dei candidati che hanno avviato l'esperimento civico in occasione delle regionali lo scorso 25 febbraio.

Dalla riunione di sabato a Tramatza è arrivata anche l'indicazione dei tre consiglieri regionali in pectore, Valdo Di Nolfo, Sebastian Cocco e Giuseppe Frau, che hanno ricevuto per acclamazione il mandato di rappresentare il nascituro progetto al tavolo della coalizione regionale e in occasione degli incontri bilaterali con Alessandra Todde, nei quali ci sarà anche la richiesta di "una o un assessore".

Nel corso dei lavori è stato definito anche il percorso interno di organizzazione che si concluderà con l'elezione degli organi statutari. Infine l'assemblea ha deliberato a favore dell'utilizzo del simbolo per la costruzione di liste civiche da presentare alle prossime elezioni amministrative a iniziare da Cagliari, Sassari e Alghero.

