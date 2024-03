Andrea Aprea apre le Notti Stellate all'Osteria del Forte

Chef patron del ristorante milanese che porta il suo nome, due Stelle Michelin, Andrea Aprea inaugura a Cagliari il calendario delle Notti Stellate.

Domenica 17 marzo sarà protagonista di una cena d'autore a Palazzo Doglio, nel primo appuntamento del 2024 con il format dell'Osteria del Forte.

La prima stella per lo chef partenopeo arriva nel 2012 al Vun Andrea Aprea del Park Hyatt Milano, il primo ristorante d'hotel stellato nel capoluogo lombardo. Cinque anni dopo, nel 2017, arriva la seconda. Non solo: a un anno e mezzo dall'apertura, il suo Andrea Aprea in Corso Venezia, sempre a Milano, di stelle ne conquista due.

Lui si è formato in alcune tra le più importanti cucine in Italia, Asia e Gran Bretagna. A Palazzo Doglio proporrà un menù che rivisita la cucina partenopea accostata a sapori del nord, di altre aree dello Stivale e altri luoghi del mondo. Un percorso collaudato nel suo ristorante a Milano: Mbuttunato Calamaro e Peperone, Riso Carnaroli, Aglio Orsino, Ostriche, Limone Candito, Baccalà, Pizzaiola liquida, Provola affumicata e Carota e Agrumi, Fava Tonka, Achillea.



