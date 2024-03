Un uomo di 69 anni accoltellato e rapinato a Cagliari

"Mi hanno accoltellato per rapinarmi". E' quanto ha dichiarato alla polizia un uomo di 69 anni che la scorsa notte si è presentato al Pronto soccorso del Santissima Trinità con una serie di coltellate in diverse parti del corpo.

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, non è in pericolo di vita. Ha raccontato alla polizia di essere stato aggredito mentre camminava in via Ciociaria, nella zona del quartiere San Michele.

Qualcuno lo avrebbe affrontato e dopo averlo accoltellato gli ha portato via il marsupio che conteneva 40 euro.

Il caso è seguito dagli investigatori della squadra mobile della Questura di Cagliari, che stanno cercando di ricostruire e verificare la vicenda.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA