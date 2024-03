Surfista disperso a Cala Ginepro, salvo dopo 16 ore in mare

Sedici ore in balia delle onde e delle correnti nelle acque di Cala Ginepro: solo grazie ad una grande forza di volontà, determinazione ed esperienza in mare, Nicola Campus, 43 anni, nato a Cagliari ma residente da sempre a Olbia, è riuscito a salvarsi dopo essere finito al largo mentre praticava wingfoil. E' successo ieri, quando la baia era affollata di appassionati di questo sport grazie alle perfette condizioni climatiche.

Campus, sportivo molto conosciuto a Olbia, windsurfista, velista e ora anche winger esperto, è stato sorpreso dalle correnti improvvise che lo hanno portato al largo. Il vento contrario, poi, non è stato d'aiuto al surfista che ha dovuto nuotare sopra la tavola per cercare di riguadagnare la riva.

Un'impresa ardua che ha tenuto Campus in mare aperto per tutta la notte. A far scattare le ricerche e attivare la macchina dei soccorsi, era stata la moglie, preoccupata per il suo mancato rientro a casa. Sono così scattate le ricerche da parte della Guardia costiera e dei Carabinieri.

Nel frattempo, il 43enne non ha mai smesso di nuotare appoggiato alla sua tavola, nonostante il buio e la stanchezza: il lieto fine intorno alle 4.30 di questa mattina, quando è riuscito a raggiungere la spiaggia e il personale del 118 gli ha prestato le prime cure per un evidente stato di ipotermia.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA