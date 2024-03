Sfrecciava a 190 km/h sulla statale 554, ritirata la patente

Stava sfrecciando a 190 chilometri orari lungo la statale 554 a bordo di una Renault Megane. Ha 55 anni il recordman a cui la polizia stradale ha ritirato la patente per eccesso di velocità.

E' solo uno dei 26 automobilisti a cui la Polstrada ha ritirato il documento di guida per aver violato i limiti di velocità. Altri 13 automobilisti sono stati sorpresi alla guida sotto l'effetto di alcol o droghe: in tre casi avevano addirittura un tasso di alcol nel sangue tre volte superiore del limite consentito fissato a 0,50.

Sono i numeri di controlli effettuati nei primi giorni di marzo dalla polizia stradale di Cagliari lungo le statali 131 e 554 e le principali arterie di collegamento del Cagliaritano.

Complessivamente sono stati controllati 390 veicoli, identificate 521 persone, ritirate 36 patenti di guida per un totale di 608 punti decurtati. I controlli proseguiranno nelle prossime settimane con particolare attenzione al weekend per contrastare il fenomeno delle stragi del sabato sera.



