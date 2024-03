Minaccia l'ex compagna e aggredisce i poliziotti, arrestato

Un uomo è stato arrestato ieri sera dalla Polizia di Stato a Sassari per minacce alla ex compagna e alla sua famiglia e per avere aggredito gli agenti.

Nel primo pomeriggio di ieri all'uomo è stato notificato un ammonimento del questore proprio per minacce e atti persecutori tenuti di recente contro la sua ex.

Infuriato per il provvedimento ricevuto, dopo poche ore l'uomo si è presentato a casa dei genitori della ex compagna, ha danneggiato il portone di ingresso minacciando ripercussioni peggiori se non l'avessero lasciato entrare nell'appartamento.

Gli agenti della Volante, accorsi sul posto, sono stati aggrediti dall'uomo, che è stato quindi arrestato e ora si trova rinchiuso nel carcere di Bancali, a disposizione dell'autorità giudiziaria.



