Maltempo: prorogata l'allerta per piogge nel nord ovest Sardegna

Il settore del nord ovest della Sardegna continua a essere interessato da cielo generalmente nuvoloso con precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, a causa di cumulati deboli sul settore occidentale e settentrionale. Per questo motivo la protezione civile regionale ha prorogato l'allerta per rischio idraulico e idrogeologico sulle aree di Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro. Il codice giallo di criticità ordinaria rimarrà in vigore sino alle 15 di martedì 12 marzo. Da mercoledì è prevista un'attenuazione dei fenomeni con l'arrivo dell'anticiclone africano con l'arrivo della primavera.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA