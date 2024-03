Educazione alla sostenibilità,progetto scuole-Ep Produzione

Ambiente e sicurezza sono al centro del progetto di educazione alla sostenibilità avviato oggi da Ep Produzione e dedicato a 200 allievi dell'Istituto tecnico industriale "Gio Maria Angioy" di Sassari. Il percorso in tre sessioni riservato agli studenti dell'ultimo anno è iniziato questa mattina con una lezione dedicata alla gestione degli obblighi di legge in tema di sicurezza sul lavoro e rispetto dell'ambiente e si rivolgeva in particolare a chi segue il corso di studi in specializzazione meccanica.

Lunedì 18 marzo, protagonisti saranno i ragazzi delle sezioni di specializzazione elettronica, mentre il terzo e ultimo appuntamento è fissato per lunedì 8 aprile.

"La collaborazione con l'istituto Angioy è una preziosa occasione di confronto e di scambio, utile per contribuire alla formazione degli studenti e favorire la conoscenza del sito di Fiume Santo e delle nostre attività", spiega Paolo Appeddu, capo della centrale elettrica gestita da Ep Produzione.

Per Rossella Deprado, dirigente scolastico dell'istituto, "il legame tra la nostra scuola e la centrale è fortissimo, le tre sessioni in programma rappresentano importanti momenti di riflessione su temi coerenti coi percorsi didattici".



