Donna investita sulle strisce a Cagliari, è grave

E' stata investita da un'auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in via Peretti, a Cagliari. Una donna di 43 anni è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Brotzu, le sue condizioni sono gravi.

L'incidente è avvenuto all'altezza del Mc Donald's, nello stesso punto in cui l'8 gennaio scorso era stato travolto e ucciso da un'auto un ragazzino di 16 anni.

L'automobilista, un 32enne al volante di una Audi Q3, dopo l'urto si è subito fermato per soccorrere la donna. Sul posto sono poi arrivati gli agenti della polizia municipale e un'ambulanza del 118 che ha trasportato la ferita in ospedale.





