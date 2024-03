Cantiere viale Trieste, dal 13 modifiche alla viabilità

Da mercoledì 13 marzo 2024 nuove modifiche temporanee alla circolazione stradale nel viale Trieste e nella via Roma a Cagliari, nell'ambito dei lavori di "Riqualificazione ambientale e paesaggistica del viale Trieste, tratto da Piazza del Carmine a via Pola".

Queste, nel dettaglio, le prescrizioni adottate nelle vie interessate dai lavori.

Nel viale Trieste dalle ore 00:00 del 13 marzo l'istituzione del divieto di circolazione veicolare nel tratto compreso dall'intersezione con la via Pola sino all'intersezione con la via Roma; l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare nel tratto compreso dall'intersezione con la via Roma sino all'intersezione con la via Pola, con senso di percorrenza da via Roma verso via Pola; l'istituzione della direzione obbligatoria a sinistra regolata da impianto semaforico all'intersezione con la via Pola, con modalità di funzionamento dalle ore 00:00 alle 24:00, con direzione verso la via Pola per chi arriva dalla via Sant'Avendrace; l'istituzione della direzione consentita diritto e a destra regolata da impianto semaforico all'intersezione con la via Pola, con modalità di funzionamento dalle ore 00:00 alle 24:00, con direzione verso via Sant'Avendrace e verso la via Pola per chi arriva dalla via Roma. A semaforo spento o lampeggiante i veicoli che percorrono il viale Trieste con direzione via Sant'Avendrace hanno l'obbligo di fermarsi e dare la precedenza (STOP). L'istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/ora, nel tratto compreso dall'intersezione con la via Roma sino all'intersezione con la via Pola.

Nella via Roma dalle ore 00:00 del 13 marzo l'istituzione del divieto di circolazione veicolare nel tratto compreso dall'intersezione con il viale Trieste sino all'intersezione con la via Maddalena; l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare, nel tratto compreso dall'intersezione con la via Maddalena sino all'intersezione con il viale Trieste, con senso di percorrenza da via Maddalena verso viale Trieste; la riduzione di carreggiata nel tratto compreso dal numero civico 74a sino all'intersezione con il viale Trieste; l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/ora, nel tratto compreso dal numero civico 74a sino all'intersezione con il viale Trieste.

Nella via Maddalena dalle ore 00:00 del 13 marzo l'istituzione dell'obbligo di fermarsi e dare la precedenza (STOP) all'intersezione con la via Roma; l'istituzione della direzione consentita a sinistra e a destra all'intersezione con la via Roma.



