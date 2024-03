Auto contro guard rail nell'Oristanese, morta una 40enne

Ha perso il controllo dell'auto che è finita contro il guard rail. Una donna di 40 anni ha perso la vita questa sera in un incidente stradale avvenuto lungo la statale 131 a Mogoro, nell'Oristanese. La donna al volante di una Ford CMax stava percorrendo la Carlo Felice in direzione Cagliari quando, arrivata all'altezza del chilometro 60,600, forse a causa dell'alta velocità ha perso il controllo del veicolo. La Ford dopo una sbandata è finita contro il guard rail. Sul posto, chiamati dagli altri automobilisti, sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, i vigili del fuoco e il 118, ma per la 40enne non c'è stato nulla da fare.

Nell'impatto la donna è morta sul colpo. La polizia steradale sta lavorando per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia, accertamenti anche sull'auto che potrebbe essere rubata, anche se al momento non c'è una denuncia di furto.



