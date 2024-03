Maltempo: allerta per piogge nel nord ovest della Sardegna

Una nuova perturbazione arriva sulla Sardegna e in particolare nei quadranti di nord ovest. La protezione civile regionale ha emanato un avviso per un'allerta gialla per tutta la giornata di domenica 10 marzo quando sull'isola sono previste precipitazioni deboli o localmente moderate anche a carattere di rovescio o temporale e massime in leggero calo.

La criticità ordinaria per rischio idrogeologico riguarda le aree di Montevecchio Pischinappiu e Tirso e per rischio idraulico e idrogeologico il Logudoro.



