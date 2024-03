8 marzo: flash mob degli studenti di Alghero contro la violenza

"La scuola deve educare alla cultura del rispetto e dell'ostilita a ogni forma di violenza".

È il grido di battaglia partito oggi da Alghero, dal quartiere Sant'Agostino, dove un centinaio di studenti delle scuole superiori cittadine hanno animato con letture, balli e coreografie il flash mob organizzato da La Rete delle Donne.

L'iniziativa, patrocinata dal Comune e realizzata in collaborazione con il comitato di quartiere, si inserisce nel cartellone di "One Billion Rising 2024", manifestazione internazionale che ha coinvolto diverse piazze per dire no alla violenza delle donne.



