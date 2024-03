Mancano 3 medici, ortopedia Nuoro chiude ai nuovi ricoveri

Mancano tre medici e chiude il reparto di Ortopedia e Traumatologia dell'ospedale San Francesco di Nuoro, che non potrà ricevere nuovi pazienti, ma potrà curare solo a quelli che si trovano già ricoverati. Lo fa sapere la Asl n. 3 annunciando "la sospensione temporanea di nuovi accessi".

Coloro che avranno necessità di cure ortopediche e traumatologiche, una volta arrivati all'ospedale San Francesco, saranno smistati in altri presidi ospedalieri della "rete regionale". Questo vorrà dire che potranno essere presi in carico solo da ospedali lontani da Nuoro.

In attesa che la situazione torni alla normalità l'azienda sanitaria ha già pubblicato un bando urgente per il reclutamento di dirigenti medici ortopedici, anche in pensione, per garantire la riapertura, quanto prima, ai nuovi ricoveri. Ai professionisti che aderiranno al bando, la Asl di Nuoro mette a disposizione la foresteria aziendale. "Ad ogni buon conto, come sempre accade in casi simili, i Livelli Essenziali di Assistenza non verranno mai meno", fa sapere l'azienda sanitaria numero 3.





