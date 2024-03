Due nuove richieste per installare parchi eolici nel Nuorese

Cresce la preoccupazione nel Nuorese per le numerose richiesta di installazione di parchi eolico nel territorio. Due nuove istanze di autorizzazione sono state ricevute, per conoscenza, nei giorni scorsi dal comune del capoluogo barbaricino Il sindaco Andrea Soddu ha inviato una lettera al presidente del consiglio comunale Sebastian Cocco in cui chiede che venga convocata la conferenza dei capigruppo per fare il punto sull'evoluzione della problematica delle rinnovabili e fornire i relativi aggiornamenti.

"Si tratta - spiega il primo cittadino - di due nuovi documenti inviati al comune il 6 marzo scorso che riguardano la richiesta per il rilascio di una valutazione di impatto ambientale per l'installazione di due parchi eolici. Una da parte della società Aei Wind Project VIII s.r.l. per la realizzazione di un impianto denominato CE Nuoro Nord della potenza di 46,2 megawatt nei territori di Nuoro e Orune; l'altra, da parte della Aei Wind Project VII, riguarda invece la realizzazione di un impianto eolico denominato CE Nuoro Sud della potenza di 66 megawatt, da impiantare in una porzione di territorio compreso tra i comuni di Nuoro, Orani e Orgosolo".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA