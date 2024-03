Con l'auto rubata non si ferma all'alt, arrestato a Tortolì

Era alla guida di un'auto rubata, senza patente, non si è fermato all'Alt dei carabinieri, e dopo un pericoloso inseguimento è stato bloccato e arrestato. In manette, con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione, è finito un 22enne di Tortolì.

Ieri notte, durante un servizio di controllo del territorio, i carabinieri dell'Aliquota Radiomobile di Lanusei hanno sorpreso il giovane alla guida di una Nissan Qashqai, risultata rubata lo scorso 5 marzo. Il 22enne ha provato a fuggire lungo la statale 125 e per le vie del centro abitato di Tortolì, terminando la sua corsa in via Scorcu, dove ha tentato nuovamente la fuga a piedi, senza successo.

Nel corso dell'inseguimento il giovane ha violato numerose norme al codice della strada e provocato danni a un'auto in sosta.

Sottoposto a perquisizione, il 22enne è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e di otto grammi di marijuana. A seguito di accertamenti, il giovane è risultato sprovvisto di patente di guida poiché mai conseguita.

Ora si trova agli arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida.



