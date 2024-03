Abbanoa: lunedì 11 lavori sui serbatoi di Segariu e S. Basilio

Lunedì 11 marzo i tecnici di Abbanoa eseguiranno due interventi di efficientamento e manutenzione straordinaria dei serbatoi di Segariu, in località Corongiu, e di San Basilio, in località Sa Pala. Saranno installate delle nuove apparecchiature di misurazione nella camera di manovra dell'impianto che consentiranno di gestire in maniera ottimale la quantità d'acqua in uscita dalle vasche d'accumulo e distribuita nelle reti idriche delle zone servite.

I lavori saranno eseguiti dalle 8.30 alle 17: durante questa fascia oraria si verificheranno cali di pressione e temporanee interruzioni nei due centri abitati.

Al termine dell'intervento nel serbatoio le squadre di Abbanoa saranno mobilitate per eseguire le manovre di riavvio dell'erogazione. Potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di torbidità dovuti allo svuotamento e successivo riempimento delle condotte.



