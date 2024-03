8 marzo: Moby sconta biglietti al 100% per secondo passeggero

Per la giornata internazionale della donna Moby e Tirrenia hanno previsto delle promozioni per raggiungere Sardegna, Sicilia e Corsica. Chi prenota da oggi al 10 marzo ci sarà lo sconto del 100% (al netto di tasse, diritti e competenze) sulla tariffa passeggero per ogni adulto accompagnato da almeno un bambino dai 4 agli 11 anni o da un secondo adulto pagante che prenoti contemporaneamente.

Lo sconto sarà applicato sulla tariffa di passaggio ponte - ovviamente sempre con la possibilità di prenotare eventuali cabine o poltrone a pagamento - e vale per le partenze Moby per Sardegna e Corsica e Tirrenia fra Napoli e Palermo e viceversa da oggi al 30 settembre e per le tratte Tirrenia Genova-Porto Torres-Genova e Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia dal primo giugno al 30 settembre, per i posti disponibili riservati all'iniziativa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA