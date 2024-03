Scontro tra due auto e un furgone, chiusa la 130 ad Assemini

La strada statale 130, all'altezza di Assemini, è stata chiusa al traffico a causa di un incidente che ha visto coinvolte due auto e un furgone.

Due persone sono rimaste lievemente ferite e sono state trasportate in ospedale con assegnato un codice giallo.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 8 in direzione Cagliari, all'altezza del chilometro 11,200. Per cause non accertate le due auto e il furgone si sono urtati e dopo una serie di carambole una delle vetture si è ribaltata.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e le ambulanze del 118 che hanno trasportato i feriti in ospedale.

Ad Assemini è anche arrivato il personale dell'Anas. Il tratto di statale è stato temporaneamente chiuso e le auto vengono deviate sulle strade comunali.

Il traffico ha subito forti rallentamenti.



