Processo Grillo Jr.,difesa'udienza utile per innocenza imputati'

"Un'udienza che riteniamo positiva e utile, i testimoni che abbiamo sentito hanno fornito elementi per noi positivi nel quadro processuale e per quello che stiamo cercando di ricostruire per dimostrare l'assoluta innocenza dei nostri assistiti". Così l'avvocato Gennaro Velle al termine della prima delle due udienze fissate oggi e domani a Tempio Pausania per il processo sul presunto stupro di gruppo contestato a Ciro Grillo e tre suoi amici genovesi. Velle è il difensore di Francesco Corsiglia. Si torna in aula domani mattina con la deposizione dell'amica norvegese della principale accusatrice dei quattro imputati. La ragazza parla solo inglese, per questo in aula ci sarà anche una traduttrice.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA