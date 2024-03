Processo Grillo Jr, 'la ragazza sta meglio rispetto al 2020'

"La sorella della denunciante ha potuto dire poco perché poco sapeva dei fatti.

Per quanto riguarda invece lo psichiatra ha fatto una serie di valutazioni su elementi soggettivi provenienti dalla ragazza e cioè non ha raccolto elementi oggettivi ma sintomi da lei riferiti. Quindi non sono stati fatti esami strumentali, del sangue, dell'urina che sono, invece, elementi oggettivi". Così l'avvocata del pool di difesa Antonella Cuccureddu al termine dell'udienza di oggi al processo per presunta violenza sessuale di gruppo che vede imputati a Tempio Pausania Ciro Grillo, Vittorio Lauria, Francesco Corsiglia ed Edoardo Capitta.

"Ha detto che la ragazza sta meglio di quanto stesse prima cioè rispetto a quando lui ha iniziato a seguirla, comunque dopo il 2020", ha precisato la legale riferendosi alla deposizione dello psichiatra Pablo Zuglian, esperto di disturbi dell'alimentazione che ha in cura la studentessa italo norvegese.



