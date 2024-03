Job day sbarca a Oristano, oltre 1.100 colloqui di lavoro

L'Itis Othoca di Oristano ha aperto le sue porte, nel cuore dell'area industriale di Oristano, per ospitare il quarto appuntamento del Job Day edizione 2024.

La formula dei Job Day territoriali, unica nel suo genere in Italia, ha dimostrato la sua bontà anche a Oristano, registrando un aumento in tutti gli ambiti: 116 imprese partecipanti (57 in presenza, 59 in modalità virtuale), 476 annunci di lavoro pubblicati per un totale di 2.695 opportunità lavorative, oltre 2.300 iscritti al portale, 5.324 candidature, 1.107 colloqui programmati e centinaia di colloqui non programmati.

"Gli eventi Job Day - ha commentato Maika Aversano, direttrice generale dell'Aspal - hanno un impatto significativo sui territori e, a Oristano, questo evento conferma la sua efficacia nel creare opportunità di occupazione, favorire la riqualificazione e fornire indicazioni concrete sui percorsi formativi e di crescita, oltre a facilitare il matching tra domanda e offerta lavorativa. Oltre ai numeri delle assunzioni generate direttamente dai colloqui, svolti durante l'evento, è importante sottolineare il valore delle dinamiche, delle idee in movimento e delle prospettive economiche che emergono. Questa formula ci avvicina al territorio, permettendoci di conoscere a fondo l'identità di una zona che guarda fiduciosa al futuro".

Oltre ai candidati, centinaia di studenti delle quarte e quinte dello stesso Istituto Otocha e di altri Istituti superiori (oltre 1000) hanno partecipato attivamente: gli stand del CPI, delle Forze armate, delle Agenzie formative, i convegni, i seminari e i laboratori sono stati presi d'assalto.

In particolare, l'attenzione è stata catturata dal laboratorio con Fabiana Andreani, esperta in orientamento e carriera, che oltre a lavorare con le principali Business School italiane, aiuta neolaureati e giovani professionisti a prepararsi al meglio per il mondo del lavoro. È molto seguita su TikTok e Instagram, dove affronta tematiche relative a scelte professionali, carriera e lavoro per under 35, diventando la creator italiana più celebre in questa nicchia.

Il prossimo Job Day si terrà la settimana prossima a Tortolì (il 13 marzo), mentre l'edizione 2024 si concluderà a Cagliari il 26 e 27 marzo.



