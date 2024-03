Gentilezza e momenti di empatia a passanti,iniziativa a Cagliari

"Se hai avuto una brutta giornata, fermati un attimo, siediti qui e respira". Nasce così una performance emozionale dove tutti sono invitati. Con le cuffie, attraverso un mixer di musiche empatiche, testi e frequenze specifiche, lettura di testi o poesie ad hoc per un momento di vera gentilezza ed empatia. Tutto a titolo gratuito e un piccolo dono a chi decide di "provare". L'idea è della Fondazione Solo Amore ed è andata in scena in piazza Garibaldi a Cagliari.

"Regalo attacchi di gentilezza e momenti di empatia a profusione. Siamo in un momento difficile, Amare è urgente - dice la presidente dell'associazione Nicoletta Rosas - Sono, come amo chiamarli 'attacchi di empatia e gentilezza a casaccio.

La nostra è una fondazione non registrata, senza capitale e senza scopo di lucro che ha come principio cardine e unico: quello di divulgare l'amore in ogni forma"



