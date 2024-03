Calcio: Cagliari; emergenza in attacco, Lapadula punto fermo

Emergenza attacco per il Cagliari senza Pavoletti, Petagna e Luvumbo. Reparto offensivo sulle spalle di Lapadula: "Sta cercando il gol - ha detto Ranieri nella conferenza stampa dell'antivigilia - e ci sta andando vicino come con l'Empoli. La rete arriverà, mi auguro anche in un momento decisivo. Anche se poi chi segna segna, l'importante è vincere".

Spazio a Oristano e Shomurodov, magari non tutti insieme: "Oristanio si sta allenando bene - ha detto l'allenatore del Cagliari - vediamo quando poterlo mettere in campo. Si sta riprendendo anche Shomurodov".

Ma c'è anche il Primavera Mutandwa: "King - ha spiegato Ranieri - mi piace: è uno che non molla mai".

Possibili sorprese a centrocampo: "Prati ha avuto un momento di flessione, ma ora lo sto rivedendo bene. Non è detto che non parta titolare. Anche Viola si sta allenando molto bene".

Nella conferenza stampa pre Salernitana elogi anche per Scuffet: "Sta difendendo il posto che ha conquistato, bravo anche domenica". Mina? "Ne ha beneficiato tutta la squadra, non solo i compagni di reparto: ha sana cattiveria, fisicità, esperienza. E regala serenità e tranquillità quando abbiamo la palla".

Hatizidiakos da ieri sta lavorando parzialmente con il gruppo e potrebbe essere convocato. Strada in salita, invece, per Sulemana.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA