'Stop a nuovo codice strada', sit-in contro le croci a Cagliari

Nel 2023 dieci croci sulle strade di Cagliari, 107 in tutta la Sardegna. Con numeri in aumento rispetto all'anno precedente. Anche per questo il capoluogo si mobilita, insieme a tante altre città in Italia, per fermare la revisione del Codice della Strada che sarà discussa nei prossimi giorni in Parlamento. Il messaggio: "Stop al Nuovo Codice della Strage".

Il ritrovo è in piazza Costituzione sabato alle 10. Poi, sino alle 12, manifestazione con attraversamenti pedonali protetti e volantinaggio. Molti parteciperanno in bici.

"La riforma - spiegano gli organizzatori - viene proposta 'per salvare vite in strada', ma oltre a qualche 'misura-vetrina' come l'inasprimento di alcune pene, nella sostanza prefigura il persistere della strage. Le riforme proposte legherebbero le mani ai comuni, rendendo molto più difficile l'istituzione di zone 30, Ztl e infrastrutture ciclabili, e limitando la possibilità di effettuare controlli mediante telecamere".



