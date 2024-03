E' scontro su delibera nuovi ospedali, Bruno 'decida Alghero'

C'è anche l'individuazione dell'area in cui realizzare il nuovo ospedale di Alghero tra i provvedimenti assunti dalla giunta regionale a pochi giorni dalla fine del suo mandato. La gran mole di delibere licenziate dall'amministrazione Solinas a ridosso delle elezioni regionali ha scatenato lo scontro politico: la governatrice in pectore Alessandra Todde ha intimato al suo predecessore di limitarsi all'ordinaria amministrazione. E la delibera sul piano di fattibilità della nuova struttura ospedaliera a Mamuntanas accende le polemiche anche a livello locale.

A innescare la miccia è Mario Bruno, attuale consigliere comunale d'opposizione, ex sindaco ed ex consigliere regionale.

"Due giorni prima del voto la giunta Solinas approva uno striminzito piano di fattibilità del nuovo ospedale e senza passare per il consiglio comunale, che è deputato alle scelte urbanistiche, lo colloca a Mamuntanas", attacca Bruno, secondo cui è "una , che fa riflettere su quanto contassero il consiglio comunale e gli algheresi per il centrodestra".

Finora si ipotizzava di realizzare il nuovo ospedale accanto all'attuale ospedale civile, nell'area di Cuguttu, in base al piano di fattibilità con cui il Dipartimento di Architettura valorizzava la possibilità di creare una cittadella sanitaria.

"Il duo Solinas-Doria dice che non va bene per via della presenza di una nicchia archeologica e perché l'estensione dell'area probabilmente non è adeguata - segnala Mario Bruno - ma può uno studio basarsi su una probabilità da verificare, posto che Architettura ne ha certificato la fattibilità?".

Mario Bruno se la prende anche col sindaco Mario Conoci. "La sua amministrazione ha dato due opzioni senza passare per il consiglio comunale, l'unico deputato alla scelta - affonda - subito un consiglio comunale e un confronto con la nuova giunta regionale, perché vagli attentamente quelle delibere last-minute".



