A Cagliari corsi di primo soccorso per i ragazzi delle medie

Protocollo di intesa tra Comune di Cagliari e associazione di volontariato "Alba": saranno attivati nelle classi terze delle scuole medie i corsi di primo soccorso.

"Non si tratta solo di un corso di formazione ma - ha detto il sindaco Paolo Truzzu nel corso della conferenza stmpa di presentazione dell'iniziativa - di un patrimonio che gli studenti si porteranno appresso per tutta la vita. Un'occasione per favorire la cultura della solidarietà e dell'intervenire per primi qualora vi siano delle vite in pericolo".

Il progetto coinvolgerà gli studenti delle scuole pubbliche dagli 11 ai 13 anni attraverso una lezione di quattro ore, la prima di teoria e le restanti di pratica. "Il corso - ha detto l'assessora comunale all'Istruzione Marina Adamo - permetterà di dare competenze spendibili all'interno della scuola, ma anche nella vita di tutti i giorni".



