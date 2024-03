Tamponamento sulla Sassari-Olbia, un morto e tre feriti

Si chiamava Antonio Gavino Fois, 72 anni di Sassari ma residente a Sant'Angelo in Vado (Pesaro), la vittima dell'incidente stradale accaduto questa mattina intorno alle 8 lungo la strada a quattro corsie Sassari-Olbia.

L'uomo viaggiava con la moglie e la figlia su una Lancia Ypsilon in direzione di Sassari quando, nel tratto della statale compreso fra Berchidda e Oschiri, l'utilitaria è stata tamponata da una Land Rover e scaraventata contro la barriera centrale in cemento.

Il 72enne è morto sul colpo, mentre i medici del 118 cercavano di rianimarlo. La moglie è stata trasportata con l'elisoccorso all'ospedale di Sassari, mentre la figlia e il conducente della Land Rover sono stati accompagnati al pronto soccorso di Olbia con le ambulanze. Tutti e tre i feriti sono stati dichiarati fuori pericolo dai medici. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco di Olbia e la Polizia stradale di Sassari, che ha proceduto ai rilievi del caso.

