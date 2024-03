Edicolante di 90 anni aggredito e rapinato a Serrenti

Ha aggredito un edicolante di 90 anni e lo ha rapinato, ma alcuni passanti lo hanno visto fuggire e hanno chiamato i carabinieri. E' accaduto ieri in via Nazionale a Serrenti. Arrestato un giovane di 29 anni, Matteo Lecis, già noto alle forze dell'ordine.

Ferito lievemente il titolare di una edicola tabaccheria, un anziano di 90 anni che ha riportato alcune escoriazioni.

Il 29enne, secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma di Serrenti e del Radiomobile di Sanluri, è entrato nell'esercizio e ha aggredito il proprietario, scaraventandolo sul pavimento. Poi ha afferrato il denaro contenuto nel registratore di cassa, circa 50 euro, ed è fuggito.

Alcuni passanti lo hanno visto allontanarsi e hanno chiamato il 112. Sul posto sono subito arrivati i militari della Stazione di Serrenti che hanno rintracciato il 29enne: si era nascosto in un esercizio dotato di distributori automatici di alimenti e bevande. "Sto comprando una bibita", avrebbe detto ai militari che lo hanno arrestato.

