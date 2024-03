Cagliari: Luvumbo ko, tornerà dopo la sosta

L'attaccante del Cagliari Zito Luvumbo salterà la gara con la Salernitana e molto probabilmente anche quella successiva con il Monza. Gli accertamenti, dopo l'infortunio rimediato dal giocatore angolano nella gara di domenica contro l'Empoli, hanno evidenziato una distrazione di basso grado al bicipite femorale sinistro. Niente da fare per la partita di sabato alla Domus. In teoria si potrebbe tentare il recupero per la sfida contro il Monza.

Ma, dopo la gara con i brianzoli, è in programma la sosta. E l'intenzione del club sembra essere quella di rimettere in sesto l'angolano, approfittando della pausa, per la fondamentale gara di Pasquetta alla Domus contro il Verona. Per il Cagliari è una vera e propria emergenza in attacco: Ranieri deve già fare a meno di Pavoletti e Petagna. Rimangono a questo punto solo Lapadula, Shomurodov e Oristanio. Più il Primavera Mutandwa, ormai aggregato alla prima squadra: l'attaccante zambiano ha esordito domenica scorsa nel finale della gara con l'Empoli.

