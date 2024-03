Scritte rosse con offese e minacce di morte contro un agente della Polizia di Stato sono apparse nella notte nel muro di cinta del cimitero di Tortolì, in Ogliastra. Sul posto nelle prime ore della mattina sono intervenuti gli agenti del commissariato della cittadina e la Polizia Scientifica, che hanno effettuato i rilievi In corso le indagini per cercare di risalire all'autore delle scritte che hanno imbrattato il muro bianco.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA