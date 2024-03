Open day sclerosi multipla, il 13 marzo a Olbia visite gratuite

Visite mediche neurologiche gratuite per le persone affette da sclerosi multipla il 13 marzo all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. In occasione dell'Open day promosso dalla Fondazione Onda in oltre 125 ospedali nazionali del network Bollino Rosa, anche il presidio gallurese ha aderito all'iniziativa.

Le visite dovranno essere prenotate l'8 marzo dalle 11 alle 13 chiamando il numero di telefono 0789552213. "La Sardegna ha un'incidenza di sclerosi multipla tra le più alte al mondo. Il territorio gallurese è in linea con i dati regionali. È una patologia che emerge soprattutto in età giovanile - spiega il responsabile della Ssd Neurologia dell'ospedale di Olbia, Giuseppe Mura - ma negli anni la ricerca ha prodotto terapie di grande efficacia che consentono ai pazienti di mantenere un'ottima qualità della vita".

Obiettivo dell'iniziativa è informare e sensibilizzare pazienti, caregiver e popolazione sui disturbi cognitivi correlati, come la difficoltà di concentrazione, la scarsa memoria, il rallentamento della capacità di elaborare informazioni, la sensazione di annebbiamento mentale e non solo.

Quello del prossimo 13 marzo sarà il primo appuntamento dell'anno promosso dalla struttura olbiese insieme alla Fondazione Onda. "Nelle prossime settimane - annuncia la direttrice della direzione medica del presidio Piera Pallazzoni - nell'ambito del network Bollino Rosa promuoveremo nuovi Open day riservati ad altre patologie, che coinvolgeranno più unità operative del nostro ospedale".



