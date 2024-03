Riparte a Quartu il progetto della Comunità del buon gusto

Riparte il progetto "La Comunità del Buon Gusto di Quartu Sant'Elena", promosso dalla Fondazione Carlo Enrico Giulini e finanziato dall'Assessorato alle Politiche sociali del Comune di Quartu, nell'ambito dei progetti di coesione sociale.

Obiettivo del progetto, sottolinea l'assessore Marco Camboni, è offrire occasioni di riscatto sociale ai soggetti più vulnerabili, prevenendo e contrastando comportamenti antisociali e favorendo l'acquisizione di competenze teoriche e pratiche sulla cucina. Tra gli obiettivi anche il miglioramento dell'occupabilità dei partecipanti, condividendo strumenti e abilità e consentendo loro di inserirsi nel contesto lavorativo e nella creazione di impresa.

Si parte con le lezioni introduttive a cura di Mauro Tuzzolino, Charlotte Chabert, Tony Porseo e Gabriella Pisu nella sede dell'ex Convento dei Cappuccini (Sala dell'Affresco).

Sede della parte pratica del progetto è, invece, il laboratorio dell'Accademia del Buon Gusto al Lazzaretto di Cagliari, dove i corsisti, supervisionati da William Pitzalis - lo chef presidente dell'Accademia del Buon Gusto - hanno modo di cimentarsi su primi piatti e pesce con Tony Porseo, sulla pizza con Riccardo Porta, sulla carne con Marcello Sanna, sui dolci e dessert con Leonildo Contis e sulla cucina tradizionale sarda con Nicola Paulis.

Numerose le competenze fornite: tra queste, la costruzione del proprio Cv, la preparazione ad un colloquio di lavoro, le strategie per presentare sé stessi nel mercato del lavoro in modo adeguato e le tecniche per strutturare e presentare un'idea di impresa. A coloro che si distingueranno per impegno e motivazione sarà proposto di partecipare gratuitamente ai corsi dell'Accademia del Buon Gusto, al fine di accrescere le proprie competenze in cucina.

Il progetto si concluderà a Quartu Sant'Elena, con un modulo sull'inserimento lavorativo e sull'avvio di start up e con un evento comunitario, che coinvolgerà la cittadinanza.



